Prisioneiros do medo: moradores relatam falta de segurança no Mutirão

Manaus – “Vivemos trancados. Minha mãe não consegue mais ouvir barulho de fogos de artifício sem achar que está acontecendo um tiroteio”, conta, entristecida, uma moradora da comunidade Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, que pediu para não ter o nome divulgado. O número de mortes na região tem aumentado, segundo a polícia, em um mês, foram contabilizados oito assassinatos no local.

Não é apenas a vida dos moradores que foi prejudicada, o comércio também sofreu impacto com a onda de criminalidade na região. Quem tem um estabelecimento vê sua fonte de renda diminuir com a falta de clientes. O medo de ser morto ou assaltado faz com que as pessoas permaneçam dentro de casa.

A dona de um mercadinho, que não quis revelar o nome, explica que, desde quando abriu o comércio, há quatro anos, já foi assaltada quatro vezes. Em uma das ocasiões, ela chegou a ser ameaçada com uma arma de fogo. “O bandido apontou a arma para minha cabeça e disse que se eu gritasse, iria morrer”, relembra a mulher.

Moradores afirmam ouvir tiros constantemente e permanecem as casas sempre trancadas | Foto: IONE MORENO

Após o episódio, o marido da comerciante pediu para ela colocar grades no estabelecimento. Apesar da medida de segurança, o mercadinho ainda foi assaltado outras vezes, a mais recente aconteceu na semana passada. “Eles dão um jeito de entrar, levam dinheiro, telefone, até os produtos que vendemos aqui”, disse a comerciante.

Moradores comentam que há pouco mais de dois anos o número de crimes, principalmente homicídios, tem aumentado no Mutirão. O tráfico de drogas também ficou complicado na localidade. Uma moradora da comunidade revela que na rua dela existe uma boca de fumo. “ A movimentação de pessoas na boca de fumo é grande. Minha mãe já é idosa e fica apreensiva, temendo pela vida dos netos”, ressalta a moradora.

O surgimento dos conflitos



De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a maioria dos crimes que ocorrem no Mutirão têm relação com disputas do tráfico de drogas em razão do racha que aconteceu entre a Família do Norte (FDN) e o Comando Vermelho (CV), que eram aliadas.

Gelson Carnaúba, o Mano G é quem atualmente chefia o Comando Vermelho em Manaus | Foto: Divulgação

Torres explica que a chefia do CV em Manaus é feita pelo narcotraficante Gelson Carnaúba, o “Mano G”. Já FDN é comandada pelos narcotraficantes José Roberto Fernandes, o “Zé Roberto da Compensa” e João Pinto Carioca, o “João Branco”.

Logo abaixo de “Mano G”, estão Clemilson dos Santos Farias, de 38 naos, o “Tio Patinhas”; traficante e homicida Kaio Wellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, o “Mano Kaio”, preso em agosto do ano passado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Francinaldo dos Santos da Silva, o “Cinta Larga”, preso também em 2017.

“Por meio do Tio Patinhas, o CV domina algumas áreas utilizadas para o tráfico de drogas, a principal delas é o Mutirão, seguido do bairros da União, Parque Dez de Novembro, conjunto Shangrilá, Zumbi e Nova Cidade ”, afirma o delegado. O conflito se intensificou, porque a FDN tem dificultado o comércio de drogas na região.

Quem é Tio Patinhas?

Clemilson dos Santos Farias, o "Tio Patinhas” é o atual chefe do tráfico no Mutirão. Segundo Guilherme Torres, é pouco provável que Clemilson esteja no Amazonas. Entretanto, ao que tudo indica, ele ordena os crimes na comunidade por meio de aplicativos de mensagens.

Tio Patinhas é responsável pelo comando do tráfico de drogas no Mutirão | Foto: Divulgação

No início do mês de abril desde ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreendeu durante a operação "Banzeiro" uma metralhadora ponto 30, de uso exclusivo da Forças Armadas, que, segundo as investigações, pertencia a Tio Patinhas.

Avaliada em torno de R$ 50 mil a R$ 100 mil, a metralhadora é utilizada em guerras para atingir objetos, principalmente, carros e aviões.

Homicídios

Nos últimos meses, o bairro Mutirão foi palco de vários assassinatos a maioria deles atribuídos ao Tio Patinhas. O mais recente ocorreu no dia 23 de abril. Um homem foi encontrado morto em um terreno no bairro Puraquequara, na Zona Leste da capital. Preso ao rosto da vítima, um cartaz dizia: "tava devendo mano Alex e Tio Patinhas".

Falta de segurança assusta comerciantes e moradores do Mutirão | Foto: IONE MORENO

Outros dois crimes de grande repercussão no Amazonas atribuídos a Tio Patinhas foram as mortes do mototaxista William Pereira da Silva, de 23 anos, que foi gravada, por meio de vídeo, em Autazes (distante a 324 km de Manaus). Segundo a polícia, ele apontado como o mandante de um ataque a um motel na Zona Norte de Manaus, onde ocorria uma orgia sexual entre dois casais. Na ocasião, uma pessoa ficou ferida.

Polícia Militar

Sobre o patrulhamento do bairro, a Polícia Militar do Amazonas informou que realiza de maneira ininterrupta o patrulhamento ostensivo em todas as ruas do bairro Mutirão.

" São diversas as modalidades de policiamento desenvolvidas no local, com o apoio de duas viaturas da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e duas viaturas da Força Tática, além de três viaturas da 27º Cicom", informou a PM em nota.

De acordo com o comandante da 27ª Cicom, capitão Barreto, as ações criminosas no bairro já reduziram significativamente, em consequência das ações operacionais que estão sendo realizadas na localidade. " Diuturnamente são realizadas incursões em becos e vielas do bairro e áreas adjacentes", informou o capitão.

A polícia pede que a população denuncie os crimes por meio do 190, 181 ou pelo Linha Direta da 27ª Cicom (92) 98842-1772 (24 Horas) e que façam o registro dos casos no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

