Homem é baleado na perna enquanto fazia caminhada na Cidade Nova

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi alvejado com um disparo de arma de fogo na perna, na noite desta terça-feira (8), na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A vítima estava fazendo uma caminhada na via, por volta das 21h, nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML), quando foi abordada pelos bandidos.

De acordo com a polícia, dois suspeitos em uma moto, de placa não identificada, realizaram os disparos contra a vítima, que conseguiu se salvar. Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) realizaram o atendimento da ocorrência.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. Os policiais iniciaram o patrulhamento pela área com o objetivo de encontrar os suspeitos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. As câmeras de seguranças do local devem ajudar os policiais a identificar os suspeitos, que até a publicação desta matéria não foram encontrados.

