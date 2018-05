Operação da PC prende despachantes de veículos envolvidos em roubos

Todos os presos foram levados para a sede do 12º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a operação "Chancela", deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (9), policiais civis apreenderam um grupo de pessoas envolvidos em crimes caracterizados como roubo e furto de veículos e adulteração de sinal automotor. Todos os presos foram levados para a sede do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, onde os envolvidos estão sendo autuados.

A ação policial foi realizada pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), sob o comando do delegado Rafael Allemand, titular da especializada, com o apoio de policiais civis do 12º DIP.

Entre os presos estão despachantes que ofertavam o facilitamento de serviços vinculados ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O grupo atuava em roubos e revenda de veículos. A assessoria do órgão de trânsito informou que os despachantes não possuem qualquer vínculo empregatício com o Detran-AM.

"Na nova sede do Detran-AM, inaugurada na última segunda-feira (7), estamos trabalhando para evitar a entrada de pessoas que atuam como despachantes. Isso é uma prática ilegal, onde na antiga sede eles entravam pelo estacionamento, abordavam as pessoas e agiam de má-fé ofertando liberação de veículos e falsificando documentos", destacou a assessoria, ressaltando que o órgão está acompanhando e colaborando com o trabalho da polícia.

A quadrilha será apresentada às 14h30 de hoje, durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, conforme informou o delegado Allemand, ressaltando que todos os envolvidos já estavam sendo investigados há alguns dias.