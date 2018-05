Casal é preso com seis quilos de drogas e R$ 2 mil em Manaus

O caso foi registrado no 1º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Manoel Ferreira foi preso transportando seis quilos de drogas e dinheiro dentro de um compartimento secreto em um veículo no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul da cidade. Além dele, uma mulher foi presa por tráfico de drogas.



Segundo informações dos policias militares da Força Tática, o flagrante foi feito durante uma fiscalização de rotina, quando o suspeito passou pela viatura e parou logo em seguida. Na revista, foram encontrados dois quilos de oxi, quatro quilos de cocaína e R$ 1,8 escondidos no buraco do ar condicionado do veículo de placa PHF 4081.

Ainda de acordo com a polícia, Manoel informou que entregaria os itens apreendidos para Eliomara Lima de Souza, no loteamento Fazendinha, Zona Norte. No local informado pelo suspeito, a polícia encontrou a mulher, que confessou que na residência estaria o material ilícito e mais 200 reais em espécie.

A dupla foi presa e o caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Colaborou: Lindivan Vilaça

Edição: Isac Sharlon

