Preso, substituto de Zé Roberto da FDN degolou presos no Compaj

José de Arimateia Façanha, conhecido como "Ari", de 33 anos, primo do narcotraficante "Zé Roberto" e 02 na linha de hierarquia da facção criminosa Família do Norte (FDN), que foi preso na última sexta-feira (4), atirou contra os policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) para evitar a captura, segundo informou o delegado Guilherme Torres, durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizada nesta quarta-feira (9), na sede da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.



Ele foi localizado na vila de Itaquera, na fronteira dos Estados Amazonas e Roraima, durante uma ação policial que envolveu equipes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), juntamente com os policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e agentes da Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), de Roraima.

Para Torres, o criminoso participou ativamente da chacina no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 1º de janeiro de 2017. "Ele degolou um preso, atirou em vários outros e também trocou tiros com os policiais militares", informa a autoridade policial, destacando que tanto os policiais do Amazonas como os de Roraima demoraram três dias até chegar na vila.

"Os policiais foram para o município de Rorainópolis depois para Caracaraí e ainda passaram por diversas comunidades até chegar no local que ele estava", disse o delegado, acrescentando que esta é uma região estratégica para o tráfico de drogas.

Torres finaliza dizendo que Ari confirmou comandar, da comunidade do Itaquera, o tráfico de drogas que beneficia Zé Roberto.

