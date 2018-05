Manifestantes da FDN querem 'Zé Roberto' e 'João Branco' no Amazonas

Manaus - Um grupo de manifestantes, possivelmente membros e simpatizantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) está reunido, desde o fim da manhã desta quarta-feira (9), em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, reivindicando que dois líderes da facção criminosa, os narcotraficantes João Pinto Carioca, conhecido como “João Branco”, José Roberto Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, sejam transferidos para o Amazonas para o cumprimento das penas.

Entre os participantes do ato estão, inclusive, detentos do regime semiaberto do Completo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que fazem uso de tornozeleiras eletrônicas. O movimento no local assusta e surpreende alguns cidadãos.

Alguns manifestantes seguram faixas com as seguintes frases: “Queremos reivindicar que nosso irmão venha cumprir a pena no nosso Estado” e “Mano João Branco e Mano Zé Roberto estamos esperando. Sua Casa é aqui”.

Leia também: Preso, substituto de Zé Roberto da FDN degolou presos no Compaj

Por telefone, o oficial responsável pelo patrulhamento ostensivo da área, que é de competência da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que até as 12h o protesto ocorria de forma pacífica. Ainda não há confirmação sobre o número de manifestantes e nem o de policiais militares no local. Às 13h, conforme constatou o Em Tempo, não havia mais manifestantes na área. Todos deixaram a região em um ônibus e um micro-ônibus, conforme informou a Polícia Militar.

Presos

Atualmente João Branco cumpre pena no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Recentemente ele foi condenado foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e associação armada no caso do assassinato do delegado Oscar Cardoso, morto em março de 2014. O julgamento durou mais de 14 horas e a sentença foi divulgada no dia de abril de 2018.

Zé Roberto cumpre pena no presídio de segurança de Catanduvas, no Paraná. Ele foi denunciado este ano pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) por ser um dos autores intelectuais da chacina que ficou conhecida como "Massacre do Compaj" em primeiro de janeiro de 2017.

Leia mais:

FDN propõe pagamento pela execução de policiais e juízes no AM

'João Branco' é condenado a mais de 30 anos por morte de Oscar Cardoso

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp