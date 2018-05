Trio é preso por tráfico de drogas; um deles é envolvido em homicídio

Manaus - Após ligações anônimas, trio de traficantes foi preso em flagrante por participação por tráfico de drogas na área Bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus. Brendon da Silva Arruda, de 25 anos; Fabrício da Silva Bezerra, de 23 anos, e Tatiane Vieira da Conceição, de 39 anos, estavam em uma casa no bairro Parque Dez de Novembro, também na Zona Centro-Sul, quando foram surpreendidos pela equipe policial da 23º Distrito Integrado de polícia (DIP) na tarde de terça-feira (8).

Um dos traficantes, Fabrício da Silva, possui mandado de prisão temporária por homicídio qualificado pela morte do traficante Ronniery Nascimento Rodrigues, o ‘Roni’, desaparecido em janeiro deste ano.

Leia também: Peruano que mandou matar traficante integra quadrilha presa em Manaus

De acordo com a delegada Deborah Souza, os policiais receberam ligações anônimas relatando que os dois homens estariam com drogas na casa. “Os policiais foram checar se as informações eram verdadeiras e logo os dois foram abordados. Foram apreendidas 60 porções e um tablete de cocaína, 419 pinos para armazenar drogas, uma balança de precisão e uma motocicleta”, informa.

O delegado e diretor da Departamento de Repressão ao Crime organizado (DRCO) conta que possivelmente Fabrício foi quem esfaqueou no rosto o traficante Ronniery. “Ainda está sendo apurado em sede de inquérito policial. Por isso pedimos a prisão preventiva de todos e do Fabrício pedimos a prisão temporária porque ainda não tínhamos a qualificação completa dele ainda”, explica dizendo que Fabrício possui mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.

Após procedimentos na unidade policial, os três serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.

O delegado Guilherme Torres explicou que Fabrício possui mandado de prisão temporária por homicídio qualificado. O rapaz estava sendo investigado pelas equipes do DRCO por participar do homicídio de Ronniery Nascimento Rodrigues, desaparecido desde janeiro deste ano. A vítima era conhecida como “Ronni” e tinha 30 anos. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro deste ano.

Leia mais:

Preso, substituto de Zé Roberto da FDN degolou presos no Compaj

Casal é preso com seis quilos de drogas e R$ 2 mil em Manaus

Operação da PC prende despachantes de veículos envolvidos em roubos