Polícia apresenta grupo que falsificava documentos de veículos no AM

Manaus - Dez pessoas foram presas pela Polícia Civil do Amazonas por falsificação de documentos de carros durante a operação "Chancela", nesta quarta-feira (9), em Manaus. Sete delas atuavam como despachantes e, por isso, tinham fácil acesso a documentos em branco expedidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O grupo, segundo a polícia, atuava especificamente na falsificação de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) de carros e motos. Com a quadrilha, foram encontrados documentos preenchidos e documentos ainda em branco.

Um dos cabeças do grupo era Janderson da Costa Menezes, de 23 anos, conhecido como "Maluquinho". De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Maluquinho comandava o esquema de dentro da cadeia. Ele ordenava o roubo, o recolhimento do dinheiro e a adulteração dos documentos.

A polícia apresentou o grupo

"O Maluquinho foi preso há dois anos por vários outros crimes, como tráfico, receptação e até mesmo adulteração. Quem recolhia o dinheiro para ele aqui fora era a irmã de consideração", informou Allemand.

Ainda segundo Allemand, o grupo, que contava com algumas ramificações no interior do Amazonas, não servia a nenhuma facção criminosa, em específico.

"Eles serviam a quem pagava o serviço. Os carros eram roubados, a documentação era adulterada, e logo em seguida, estavam na rua de novo, para revenda ou até mesmo para compra direta".

Presos

Outro preso durante a operação foi Jackson Norberto de Souza Silva, de 40 anos, conhecido como "Batman". De acordo com o delegado, ele foi preso há dois anos junto com Maluquinho, mas já estava solto e atuando novamente na adulteração de documentos.

Delegado Rafael Allemand, titular da Derfv

Outra pessoa presa foi Ketlen Soares Souza, de 19 anos, irmã de consideração de Maluquinho. "A Ketlen era quem recolhia o dinheiro e as encomendas aqui fora, a mando do irmão preso"

O casal Fábio Ferreira Nunes, de 29 anos, e Ana Paula Lopes e Silva, de 24, também foram presos durante a operação. Fábio, que também atuava como despachante, foi preso com a esposa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Raimundo Nonato Rebelo, de 64 anos, também foi preso durante a operação. Com ele, a Polícia apreendeu uma arma de fogo caseira. Ele foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Detran-AM

A assessoria do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informou que os despachantes não possuem qualquer vínculo empregatício com o Detran-AM.

Com o grupo foi apreendido vários materiais

"Na nova sede do Detran-AM, inaugurada na última segunda-feira (7), estamos trabalhando para evitar a entrada de pessoas que atuam como despachantes. Eles atuavam na antiga sede, onde entravam pelo estacionamento, abordavam as pessoas e agiam de má-fé ofertando liberação de veículos e falsificando documentos", destacou a assessoria, ressaltando que o órgão está acompanhando e colaborando com o trabalho da polícia.

