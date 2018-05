Aprovados em concurso da PC denunciam desligamentos da Acadepol no AM

Manaus - Cerca de 30 alunos da Academia de Polícia do Amazonas (Acadepol/AM) foram desligados dos cursos de escrivão e investigador, na tarde desta quarta-feira (9). A comunicação foi feita pela direção da instituição, depois dos alunos realizarem uma das últimas provas do curso na base da Adepol, localizada na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com um dos alunos desligados, que preferiu não se identificar, os alunos foram aprovados no concurso público de 2009, mas ainda não haviam sido chamados pela instituição. A Justiça amazonense, na ação pública do dia 5 de fevereiro deste ano, determinou que eles assumem os cargos de escrivão e investigador de Polícia Civil.

A Acadepol funciona na avenida Noel Nutels, ao lado do IML | Foto: Marcely Gomes

Após a sentença, os aprovados iniciaram o curso na Acadepol, que é uma das exigências para o ingresso no órgão . Entretanto, segundo a fonte, os alunos foram surpreendidos nesta tarde pela decisão de desligamento, sem recurso judicial, enquanto participavam do penúltimo dia de aula.

"Essa decisão vai contra a sentença tomada pelo desembargador Ari Moutinho, que nos manteve aqui. O pessoal está indo contra a Justiça", explicou o aluno.

Alguns alunos nem chegaram a realizar a prova final. Eles teriam sido impedidos pela direção da academia a continuar os processos de formação profissional. "Quatro colegas meus não puderam nem fazer a prova. Os diretores estavam barrando a entrada de todo mundo e avisando que todos foram desligados do curso", concluiu.

O Em Tempo teve acesso a cópia do documento recebido pelos alunos da Acadepol | Foto: Reprodução

A reportagem do Em Tempo tentou falar com a direção da Acadepol, mas o local onde funciona a base, na Cidade Nova, já estava fechado. A assessoria do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado (Iesp-AM), que é o órgão responsável pela academia, explicou que somente a diretora Georgia Cavalcanti poderia dar algum posicionamento sobre a decisão.

A diretora, que também é delegada da Polícia Civil, informou, por meio de telefone, que não iria comentar o caso. Ela informou que apenas cumpriu a determinação do delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil e aguarda posicionamento.

