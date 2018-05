Suspeito de vários roubos é executado com cinco tiros no Val Paraíso

A vítima estava andando na rua com alguns colegas quando foi surpreendida por dois homens armados | Foto: Nícolas Daniel Marreco e Divulgação

Manaus - Um tiroteio em torno das 21h de quarta-feira (9) na rua Cardo Santos, comunidade Val Paraíso, no Jorge Teixeira, Zona Leste, causou a morte de Gelson Ray de Freitas, de 23 anos, após ser alvejado com cinco tiros. A motivação, segundo a Polícia Militar (PM), seria uma suposta execução partida do tráfico de drogas da região.

Segundo moradores, a vítima estava andando na rua com alguns colegas quando foi surpreendida por dois homens, ainda não identificados pela polícia, em uma motocicleta de características não informadas. Policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não encontraram nenhum suspeito de autoria do crime.

Moradores informaram que os homens estavam perseguindo Freitas discretamente e subiram pela rua Pariparoba, entrando em um beco que dá acesso à rua onde os disparos foram feitos.

O morador Marcos Brasil disse que nenhum familiar da vítima apareceu no local. "É estranho porque sempre o víamos por perto, mas ele não morava aqui. Até removerem o corpo dele, não apareceu ninguém dizendo que o conhecia", falou.

O homem, de acordo com informações divulgadas pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS), é natural do município de Fonte Boa (distância 887 km de Manaus). Ainda de acordo com a Polícia Civil (PC), Freitas tinha histórico criminal, em que diversos roubos no local, na mesma área em que foi morto, foram registrados em nome dele. Por esta informação, a PC acredita que traficantes do local tenham encomendado a morte do homem.

A moradora Márcia Dias falou que estava dormindo quando acordou assustada com o barulho dos tiros. "Ouvi vários estalos muito fortes. Nem saí de casa, porque tenho medo destas coisas", falou. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda a liberação da família.

