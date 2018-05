Trio produzia drogas para 2 Estados em condomínio na Constantino Nery

| Autor: Divulgação

Manaus - Um trio de homens, acusados por produção e tráfico de drogas, foi apresentado pela Polícia Civil (PC), nesta manhã de quinta-feira (10), na sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na Zona Norte da cidade. Os homens produziam as drogas em um condomínio de classe média, situado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul, e comercializavam para os Estados do Pará e do Ceará.

Foram presos os irmãos Mateus Santana, de 22 anos, e Sérgio Ângelo Souza, de 28 anos, além do comparsa Alex Teixeira da Silva, de 35 anos. Alex é paulista e já tem histórico criminal por narcotráfico e posse de arma ilegal, tendo sido preso em 2009, em São Paulo, com 30 kg de entorpecentes.

De acordo com um coordenador de operações da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), uma denúncia anônima feita à equipe revelou informações precisas sobre a localização do trio e a prática criminosa. A partir daí, os policiais montaram campana e monitoraram durante 30 dias os suspeitos do comércio ilegal.

A produção era sofisticada e confundia o faro dos cães da Polícia Civil | Foto: Divulgação

"A partir da delação de uma fonte, chegamos na quadrilha e desarticulamos este laboratório de drogas. Eles recebiam os entorpecentes da Tríplice Fronteira e repassavam a outros estados por meio de balsas e estradas", falou. No total, foram apreendidos 30 kg de maconha, do tipo "skunk", porções de LSD, dois aparelhos de empacotamento a vácuo e quatro balanças de precisão.

A PC disse também que a quadrilha vendia LSD, em tabletes pequenos com desenhos, para boates e casas noturnas em Manaus, principalmente, entre a classe de pessoas com alto poder aquisitivo. O coordenador destacou que eles tinham um estilo de vida razoável, com uma clientela fixa na cidade.

O trio recebia drogas da Tríplice Fronteira e repassava em malas para os Estados do Pará e do Ceará | Foto: Divulgação

"Eles pagavam as taxas do condomínio em torno de R$3 mil. Além disso, andavam em três carros de preço elevado, provavelmente um para cada. Tinham o seu público na cidade e em outros Estados. Pelo processo sofisticado de produção da droga, os cães farejadores tiveram dificuldades para rastrear, devido a embalagem a vácuo", completou.

Também foram apreendidos com os três R$4 mil em espécie. O trio vai responder por associação ao crime organizado e tráfico de entorpecentes. Ao término dos procedimentos legais, serão encaminhados à audiência de custódia.

