Manicure é presa com maconha e cocaína no bairro Cidade de Deus

A mulher foi presa nesta quarta-feira (9) | Foto: Divulgação

Manaus - A manicure Fabiana Pereira Ribeiro, de 38 anos, será apresentada, na tarde desta quinta-feira (10), durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidas com ela porções de maconha e tabletes de cocaína. Ela foi capturada por volta das 17h desta quarta-feira (9), na rua Jauru, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus



Fabiana foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Durante a diligência, os policiais apreenderam os entorpecentes com a manicure, o que caracteriza flagrante por tráfico.

A prisão foi realizada pela equipe de investigação do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com policiais militares lotados na 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a delegada Deborah Souza, titular do 23º DIP, foram apreendidas seis porções grandes e quatro tabletes de cocaína, além de uma porção grande de maconha, do tipo "skunk".

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

