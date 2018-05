Ex-presidiário é executado no Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus

Manaus - O ex-presidiário Marlon de Oliveira Simas, de 25 anos, foi executado com pelo menos oito tiros, na tarde desta quinta-feira (10). O crime aconteceu enquanto a vítima descansava, deitado em uma rede, na casa de uma ex-companheira, localizada na rua Cravinho, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense.

Conforme informações que familiares repassaram à polícia, por volta das 14h, dois homens, ainda não identificados, entraram pela porta da sala, que estava apenas encostada, e fizeram os disparos contra a vítima.

Os suspeitos fugiram por um beco e depois foram vistos por moradores da área entrando em um carro, de características não informadas pela polícia.

Leia também: Dupla que agrediu covardemente empresário em SP é denunciada

A maioria dos disparos atingiu a cabeça de Marlon, que não resistiu e morreu no local. Policiais militares da 30ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência, mas até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi encontrado.

De acordo com familiares, Marlon morava no Mutirão, na Zona Norte, e estava há três dias na casa de uma ex-companheira, onde possivelmente estava escondido, fugindo de criminosos. A família ainda relatou à polícia, que a morte do jovem já estava prevista, pois o ex-presidiário sofria com constantes ameaças e sempre buscava refúgio no local.

Segundo a Polícia Civil, Marlon já cumpriu pena pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A morte pode estar relacionada com uma dívida pelo tráfico.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar o caso.

Colaborou: Bruno Duda

Leia mais:

Motorista embriagado mata três pessoas da mesma família

Trio que matou pai e bebê é condenado a mais de 56 anos de prisão

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp