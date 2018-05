Suspeito de assalto é executado por 'justiceiro' no Mutirão

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 15h30, na rua 64, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima estaria realizando assaltos pelas ruas do bairro, quando foi surpreendida pelo atirador.

Segundo informações da polícia, o homem estava em uma moto com outro suspeito, que, no momento dos tiros, conseguiu fugir do local. Não há informações se o homem que fugiu foi atingido pelos disparos.

Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a polícia a identificar o suspeito de realizar os disparos, que fugiu do local logo após execução.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

No Jorge Teixeira

Um ex-presidiário foi executado com pelo menos oito tiros no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu enquanto a vítima descansava em um rede, em uma casa no localizada na rua Cravinho. De acordo com a família da vítima, dois homens entraram pela porta da sala que estava apenas encostada e realizaram os disparos.

