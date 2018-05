Manifestantes receberam propina para protestar a favor da FDN, diz SSP

Manaus - Após informações de que manifestantes faziam protesto em que pediam retorno para Manaus de narcotraficantes ligados à uma facção criminosa, policiais do serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizaram uma operação contra traficantes do Santa Etelvina. Na ocasião, a equipe identificou que algumas pessoas foram pagas pela Facção Família do Norte (FDN), para participar do ato público, ocorrido na avenida Humberto Calderaro, na manhã da última quarta-feira (9), na capital.

Os militantes, em sua maioria moradores do bairro onde ocorreu a ação, foram chamados a participar do protesto. Familiares e até detentos do semiaberto, utilizando tornozeleiras eletrônicas, exigiam a volta de João Pinto Carioca, conhecido como "João Branco", e José Roberto Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa". Ambos cumprem pena em presídios federais e são apontados como líderes da facção.

De acordo com o tenente-coronel Bruno Azevedo, coordenador de operações da Seaop, parte dos manifestantes foi assediada e recebeu dinheiro em espécie da facção criminosa. Os manifestantes que participaram do ato ainda estão sendo identificados.

“Parte daquelas pessoas recebeu ajuda financeira para estar lá. Aquilo é um contrassenso. A determinação do secretário de Segurança foi para aumentar a sensação de segurança da população, com a presença forte e ostensiva da polícia. Isso não vai parar por aqui”, afirmou.

Desde a última quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) do Estado do Amazonas determinou que a operação fosse realizada, no bairro da zona Norte de Manaus. Durante a presença dos policiais no local, quatro homens já foram presos e dois adolescentes apreendidos no Residencial Viver Melhor. Além das prisões de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, a ação de reforço da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) apreendeu cerca de um quilo de oxi, 148 trouxinhas entre maconha e cocaína, uma motocicleta e um revólver calibre 38 com numeração suprimida.



Prisões

Na tarde da última quarta-feira (9), foi preso Manoel Gemaque Cardoso. Ele estava com uma motocicleta com restrição de roubo e placa adulterada, de acordo com o delegado do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Benelli.

A segunda prisão ocorreu na noite de quarta-feira, por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Sérgio Roberto Corvelo, de 34 anos, estava com cerca de 1 quilo de 0xi, na avenida 7 de maio, e uma arma de fogo. Corvelo é irmão do traficante "Romarinho", que é conhecido por comandar o comércio irregular de drogas na região do Residencial Viver Melhor.

Na manhã desta quinta-feira (10), policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam Phelipe Italo Alves de Almeida. Ele estava foragido do sistema prisional desde setembro do ano passado. Já na tarde desta quinta-feira, policiais da Seaop, em conjunto com uma equipe da 26ª Cicom e do 26º DIP, prenderam Francirney Oliveira Nascimento, de 24 anos, e apreenderam a namorada dele, uma adolescente de 17 anos.

Denúncias anônimas, recebidas por meio do telefone 181, ajudaram os policiais a chegar aos infratores. Com eles, a polícia encontrou drogas, relógios e celulares. A polícia encontrou 91 trouxinhas supostamente do tipo ‘skunk’, 40 trouxinhas supostamente de cocaína, 17 trouxinhas supostamente de oxi, além de R$ 94,70 em espécie, quatro relógios, dois cordões e três celulares.

Também foi apreendido um adolescente de 15 anos, que estava com drogas e cerca de R$ 60 em espécie. Segundo o capitão Bruno Pereira, comandante da 26ª Cicom, a apreensão de entorpecentes só não foi maior porque a presença ostensiva da polícia inibiu a ação de traficantes desde o início da operação no bairro Santa Etelvina.

