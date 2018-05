Homem que devia traficante é amarrado e executado no São José

O crime ocorreu entre as ruas 4 e 5, no bairro São José III, na Zona Leste da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Edian Pedro Rolim da Silva, de 22 anos, foi executado com três tiros na noite desta quinta-feira (10). O crime ocorreu entre as ruas 4 e 5, no bairro São José III, na Zona Leste da cidade. Segundo a mãe da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, Edian era usuário de drogas e tinha uma dívida com um traficante da área, conhecido como "Pará".

Ainda de acordo com testemunhas, Edian estava no Campo do Bahia com outros colegas quando foi abordado por dois homens, que saíram de um carro branco. Os suspeitos abordaram o rapaz, o imobilizaram com uma corda, que foi amarrada em seus braços e o colocaram dentro do carro.

Ele foi jogado em uma esquina próxima ao campo em que estava e, em seguida, executado. Dois tiros acertaram a cabeça e o terceiro atingiu o braço. Ainda segundo a mãe do rapaz, por conta da dívida com o tráfico, Edian já havia sido sequestrado e constantemente vinha sendo ameaçado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homocidos e Sequestros (DEHS).

Ex-presidiário é executado

O ex-presidiário Marlon de Oliveira Simas, de 25 anos, foi executado com pelo menos oito tiros, na tarde desta quinta-feira (10). O crime aconteceu enquanto a vítima descansava, deitado em uma rede, na casa de uma ex-companheira, localizada na rua Cravinho, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense.

Conforme informações que familiares repassaram à polícia, por volta das 14h, dois homens, ainda não identificados, entraram pela porta da sala, que estava apenas encostada, e fizeram os disparos contra a vítima. Os suspeitos fugiram por um beco e depois foram vistos por moradores da área entrando em um carro, de características não informadas pela polícia.

Edição: Isac Sharlon

