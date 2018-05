Corpo de homem é encontrado boiando na Marina do Davi, na Ponta Negra

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, aparentando ter idade em torno de 30 anos, foi encontrado boiando no rio Negro, nesta quinta-feira (10) nas proximidades da Marina do Davi, localizada no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de cidade. De acordo com informações de testemunhas, a vítima possuía três perfurações de arma de fogo na cabeça e no pescoço.

De acordo com um homem, que trabalha como vigia de embarcações e preferiu não ter o nome divulgado, o corpo da vítima foi localizado boiando por volta das 16h da tarde de ontem, porém só foi removido do local por volta das 20h30. “No corpo do homem havia três marcar de tiro e ele estava vestindo apenas uma sunga preta”, informou o trabalhador.

Ainda segundo o vigia, o corpo foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) em uma lancha da com as identificações (adesivos e logomarca) da equipe de resgate. No local havia, ainda, dois policiais militares do Batalhão Ambiental.

O homem vestia apenas uma sunga preta | Foto: Divulgação

A assessoria do Cbman não confirmou que uma equipe de resgate tenha ido até o local da ocorrência. No livro de ocorrências, registrado na sede do Instituto Médico Legal (IML), para onde o corpo foi levado, consta que a vítima é de cor parda, tem em torno de 1,80 metros de altura, é careca e o porte físico é médio. No documento, a causa da morte é por afogamento.

Até a manhã desta sexta-feira (11), a vítima ainda não havia sido identificada por familiares no instituto. A Polícia investiga o caso.

Colaborou: Lúcyo Ramos

