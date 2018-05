Com armas, assaltante que fingiu ser gari volta a ser preso em Manaus

Além das armas, um adolescente de 17 anos foi apreendido com o jovem | Foto: Divulgação

Manaus - Solto pela Justiça há menos de um mês, Natanael Araújo da Silva, de 18 anos, foi preso novamente, na noite desta quinta-feira (10), em posse de três armas caseiras, uma munição intacta calibre 28 e duas facas. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. A suspeita da polícia é que a dupla planejava cometer crimes pela Zona Norte da cidade.

Os jovens foram abordados por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 23h, na avenida Cristã, bairro Novo Israel. Ao perceberam a atitude suspeita da dupla, a equipe policial encontrou, durante revista, as armas dentro de uma mochila.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. Já Natanael foi levado para o 18º Distrito Intrigado de Polícia (DIP), no mesmo bairro onde foi capturado, e deve aguardar os procedimentos cabíveis na unidade policial.

No dia 18 de abril deste ano, Natanael e mais três pessoas, sendo uma mulher e dois homens não identificados, assaltaram um ônibus da linha 444. O quarteto roubou pertences pessoais dos passageiros e o dinheiro do caixa interno do veículo. Com eles, estavam um uniforme de gari, que seria usado para despistar a polícia após o crime.

Na época, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que o grupo estaria assaltando o veículo enquanto trafegava pela avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Oeste.

O bando conseguiu fugir e somente Natael foi pego em uma área de mata. Com ele foram encontradas duas armas de fabricação caseira usadas no crime junto com uma munição para armas calibre 12. Além de dois celulares e as roupas de gari escondidas em uma mochila.

