População questiona eficácia de Operação "Cacau Seguro" contra tráfico

Iranduba – A operação "Cacau Seguro", da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizada na manhã desta sexta-feira ( 11 ), resultou em dez pessoas presas e um adolescente apreendido no Distrito do Cacau Pirêra, do município de Iranduba (distante 27 km de Manaus).Os presos foram apresentados no prédio do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Iranduba.

A ação tem como objetivo combater o tráfico na região, no entanto, moradores da localidade questionam a eficácia das prisões realizadas e afirmam não ver resultados efetivos para a segurança, pois as prisões só ocorrem quando há operações policiais.

“Todo mundo sabe que esse pessoal não comanda o tráfico, eles são só revendedores que pegam algumas porções de droga em Manaus e revendem no Cacau, mas há boatos de que existe um grande chefe do tráfico escondido em Iranduba”, disse uma moradora que não quis se identificar.



Moradores ainda temem atuação de criminosos e denunciam falta de policiamento | Foto: Janailton Falcão





Moradores também disseram à reportagem que os indivíduos presos são apenas as pontas mais fracas de um esquema de tráfico muito maior, que começa não no distrito do Cacau Pirêra, mas sim na sede do município, Iranduba.

A Secretaria de Segurança Pública defende que a operação é apenas o início de uma estratégia de segurança. A ideia é estender a operação a todos os municípios do interior do Amazonas.

Os presos durante a operação são apenas a ponta de um esquema de tráfico muito maior, dizem moradores do distrito | Foto: Janailton Falcão

“Para fazer a escolha dos locais, baseamos em indicadores estatísticos de criminalidade. O objetivo é estender a operação para todos os municípios do interior e da região metropolitana de Manaus”, disse a secretária executiva adjunta de segurança, Juliana Tuma.

Ainda segundo Tuma, o combate ao tráfico de drogas auxilia na prevenção de outros crimes, visto que um crime leva a outro. “Atacando o tráfico de drogas, estamos enfraquecendo outros crimes que surgem em decorrência das drogas como homicídios, roubos e furtos”, afirmou.

A delegada titular do distrito de Cacau Pirêra afirma que ao chegar no local a realidade era de famílias dominadas pelo medo | Foto: Janailton Falcão

O vice-governador Bosco Saraiva (SD) afirmou que o governo vem intensificando a presença da polícia nos locais. " Seguimos protegendo a nossa sociedade, retirando de circulação pessoas que infestam a sociedade com drogas", afirmou;

Operação

A operação prendeu Camila de Araújo Rodrigues, de 22 anos; Ermilson Souza Barbosa, de 30 anos; Farley de Melo Oliveira, de 35 anos; Márcio Nonato Alves, de 25 anos; Priscila Freire das Silva, de 27 anos; Roberto da Costa Menezes, de 29 anos; Sandro da Costa da Silva, 30 anos; Wallace Felix Cunha, 36 anos, em cumprimento a mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas. Faley, Márcio e Sandro também foram autuados em flagrante pelo crime.

Luzineth do Nascimento Soares, 37 anos, e Melquirem Moraes Soares, 37 anos, presos em flagrante por tráfico e drogas. A operação também realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos por envolvimento com a prática ilícita. Um homem, que teve a identidade preservada, foi detido para prestar esclarecimentos sobre possível participação na venda de drogas no lugar.

A secretária executiva adjunta de segurança, Juliana Tuma, afirma que o objetivo é estender a operação para todo o Amazonas | Foto: Janailton Falcão

Em posse dos suspeitos, estavam 24 trouxinhas de oxi, quatro porções de oxi, duas porções de cocaína, duas armas de fogo, cinco munições, celulares, joias, balanças de precisão, produtos para mistura e embalo de drogas, além de R$ 1.754 em notas trocadas.

A delegada do Distrito Integrado do Cacau Pirêra, Linda Glaucia afirma que em outubro, quando foi instalado o DIP no Cacau Pirêra, a região estava tomada pelo tráfico e pela criminalidade.

O vice governador diz que o Estado seguirá protegendo a sociedade de pessoas que ameaçam sua segurança | Foto: Janailton Falcão

“O Cacau Pirêra estava doente pela droga, não era mais possível ver famílias saindo de suas casas por medo dos outros crimes que o tráfico traz consigo”, afirmou Glaucia.

Ela ainda ressaltou que a operação traz mais segurança aos moradores daquela localidade e retomada do poder público no local, algo que não havia antes de sua chegada. O Posto de Policiamento Integrado de Cacau Pirêra foi montado em outubro de 2017.

“Iniciamos um trabalho de combate para retomar o Poder Público no local, com o intuito de transformar o lugar seguro para as famílias poderem sair de suas casas tranquilamente”, declarou.

Policiamento

Sobre o policiamento na região do Cacau Pirêra, um comerciante afirmou ter sido vítima de assalto diversas vezes e que não vê a presença de policiais militares patrulhando a região. “Eles ficam mais dentro dos distritos policiais, passam por aqui rapidamente, mas as patrulhas não são constantes”, contou o comerciante.

A reportagem solicitou informações à Polícia Militar sobre o policiamento no município , mas até o momento não obteve respostas

Efetivo para operação

Foram destacados policiais civis lotados no Departamento de Polícia do Interior (DPI), 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, 33ª DIP de Manaquiri, 34ª DIP de Careiro Castanho, 35ª DIP de Careiro da Várzea e integrantes do Grupo Força Especial e Resgate e Assalto (Fera). Também participaram da ação policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), além de policiais da Seaop e Seai, da SSP-AM.

Ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª DIP, os sete homens foram levados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e as três mulheres conduzidas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF). O adolescente foi encaminhado à 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Iranduba.

