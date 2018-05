Presos suspeitos de matar estudante de enfermagem no Monte Sinai

Manaus - Após investigação, a polícia conseguiu prender, na última quinta-feira (10), os suspeitos de cometer o latrocínio contra o estudante de enfermagem, Renan Ferreira Ramos, de 27 anos. O jovem foi encontrado estrangulado com um fio elétrico no dia 30 de abril deste ano. A dupla foi identificada como Emerson Igor de Araújo Sena, de 21 anos, e Adilho Gonçalves dos Santos, de 38 anos. Os dois foram presos no Coroado e no Alvorada, respectivamente.

O irmão da vítima, Rai Ramos explicou ao Em Tempo que a família foi "pega de surpresa" com a notícia das prisões dos suspeitos. "Os bens materiais recuperados pela polícia não trazem de volta o meu irmão, mas as prisões dos meliantes nos fazem ficar com a sensação de que a Justiça foi cumprida", disse Rai emocionado.



Leia também: Mesmo com 'reforço' da segurança, Manaus tem duas mortes por dia

De acordo com a polícia, durante as investigações sobre o latrocínio, ficou confirmado que dois homens participaram do crime utilizando um veículo, modelo Celta. Vários pertences da vítima foram roubados, mudando a tipificação do crime de homicídio para latrocínio.

Ainda conforme informações da polícia, na última quinta, foi possível localizar o carro utilizado no crime e assim chegar a um dos suspeitos do caso, o Emerson. Ele estava em uma rua no bairro Coroado e confessou a participação no crime aos policiais. O suspeito ainda indicou o local onde estaria o seu comparsa.

No início da noite da última quinta, no bairro Alvorada, os policiais realizaram campana no local indicado por Emerson e conseguiram prender Adilho. Na residência dos suspeitos foram encontrados diversos objetos que pertenciam a vítima.

Edição: Bruna Souza

Leia também

Mouhamad é condenado a 15 anos de prisão por desvios na saúde do AM

Usuários de drogas matam fazendeiro por desligar sinal de Wi-Fi

História do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus