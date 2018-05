Preso dono de oficina que vendia carros deixados para conserto no AM

Manaus - O dono de uma oficina no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, foi preso na tarde da última quinta-feira (11), por volta das 15h. Francisco Braga Matos Júnior, de 36 anos, foi preso ao chegar no prédio do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde prestaria depoimento. Ele tinha um mandado de prisão preventiva por apropriação indébita qualificada e estelionato.

De acordo com o delegado titular do 12º DIP, Henrique Brasil, Francisco estava sendo investigado após ser denunciado por sumir com os veículos deixados por clientes para conserto na oficina de propriedade dele, situada na estrada Santa Cruz. Segundo as vítimas, após pagarem pelo serviço, o homem negociava, sem o consentimento delas, os automóveis para terceiros.

Conforme Brasil, no prédio do 12º DIP os policiais civis verificaram que Francisco está respondendo a procedimentos na Delegacia Especializada Em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), por receptar um veículo roubado e entregar como pagamento de dívidas a terceiros. Ele havia sido notificado duas vezes pela equipe do 12° DIP para prestar esclarecimentos, mas não se apresentou na delegacia.

“Na última terça-feira (8), tivemos conhecimento, em um site de compras e vendas, que o infrator estava anunciando a venda da oficina dele. Nos deslocamos imediatamente até o endereço informado, onde ficamos sabendo, por funcionários de Francisco, que ele não estava na oficina, mas que havia dado ordens para que eles terminassem o último carro, a fim de encerrar as atividades da empresa”, explicou o titular do 12° DIP.

O mandado de prisão preventiva em nome de Francisco foi expedido no dia 9 de maio deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, no Plantão Criminal. Francisco foi indiciado por apropriação indébita qualificada e estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

