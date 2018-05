Segundo corpo é encontrado boiando no rio Negro em 24 horas

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, por volta das 17h, desta sexta-feira (11), flutuando às margens do rio Negro, no Porto do Demétrio, localizado na Rua Vista Alegre, bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Este é o segundo corpo encontrado boiando no rio Negro em 24 horas.

O corpo foi encontrado por carregadores do local e estava próximo aos barcos ancorados no porto. O cadáver aparentava estar em avançado estado de decomposição. O homem vestia uma camisa vermelha e uma bermuda jeans. Ninguém no local conseguiu reconhecer a vítima. Ainda não é possível afirmar qual foi a causa da morte.

