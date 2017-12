'Curioso' é preso após parar e observar homem sendo revistado pela polícia

Vinicius Leyendecker de Paula Menezes, 20 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (21), com dez porções média de maconha, 3 trouxinhas de cocaína e 1 balança de precisão. O jovem foi detido na rua Visconde de Porto Seguro, em Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, depois que policiais receberam uma denúncia via WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe de investigação do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi ao local indicado e avistou na porta de Vinicius um carro parado. Ele resistiu a prisão no momento da abordagem. A droga apreendida foi encontrada no veículo, modelo Pálio, que estava estacionado nas proximidades da casa do jovem.

A polícia inicialmente não abordaria Vinicius. O alvo da equipe era o carro de um peruano, porém, o jovem se aproximou dos policiais e ficou observando o trabalho da equipe. A postura chamou a atenção e os servidores da PC identificaram que ele era alvo de denúncias por tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem jogou uma sacola com substâncias ilícitas dentro de outro carro, que estava estacionado próximo da residência dele.

Ainda conforme a PC, o traficante reagiu a abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Os policiais pediram a ajuda de um chaveiro para que a porta do carro fosse aberta, já que Vinicius se negou a ajudar.

Em depoimento, Vinicius confirmou participação no tráfico de drogas naquela localidade e informou aos policiais que estaria comerciando as substâncias ilícitas para saldar uma dívida com o chefe da boca de fumo da região.

Edição: Bruna Souza

