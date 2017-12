Mulher executada em Uber pediu medida protetiva antes de crime

Iracélia Silva das Neves, de 20 anos, que foi morta a tiros dentro de um carro da Uber, na tarde da última quarta-feira (20), por dois homens no cruzamento da avenida Japurá com rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus, já havia registrado vários boletins de ocorrência contra dois homens, que a teriam agredido em ocasiões distintas. Desde 2013, quando ainda tinha 16 anos, a jovem havia solicitando medida protetiva da Justiça.

O último registro foi realizado no dia 21 de agosto deste ano, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). No boletim consta que um homem, identificado apenas como Felipe, ofendeu Iracélia com palavrões e a agrediu fisicamente dentro de um apartamento localizado no bairro Betânia, zona Sul de Manaus.

Na sede da especializada, a mulher solicitou uma medida protetiva com urgência. Na ocasião, ela realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Os policiais ofereceram abrigo, mas Iracélia recusou-se a ficar no local indicado. Foi solicitado que ela retornasse no dia seguinte para os procedimentos judiciais serem iniciados.

Outros registros

Em 2013, uma mulher registrou um boletim de ocorrência contra a vítima. Na época, a pessoa disse em depoimento que Iracélia estava ameaçando ela e seus filhos por telefone e nas redes sociais. O porquê das ameaças não ficou claro. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Inflacionais (Deaai), pois na época Iracélia ainda era menor.

Já em janeiro de 2015, o ex-companheiro de Iracélia foi até o 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) registrar uma queixa contra a mulher. No BO, o homem relatou que ela invadiu a sua residência, localizada no bairro Alvorada 3, e o agrediu fisicamente. Além disso, o homem disse que ela o ameaçou de morte. No mesmo dia, ela foi ao DIP e registrou o boletim contra ele por abandono de lar. Segundo ela, eles viveram três anos juntos e, ao saber que estava grávida, o homem saiu de casa para morar com um amigo. A mulher informou que foi morar em Manacapuru, mas retornou a Manaus para pedir ajuda e foi ignorada pelo ex.

Três dias após o registro do ex-companheiro, Iracélia acionou policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, para ajudá-la. Ela relatou que estava sendo agredida pelo pai do seu filho. Segundo relatos, no momento em que os PM´s chegaram ao local, a mulher estava suja de sangue. Havia ainda uma perfuração no braço esquerdo e outra na perna direita dela. A mulher relatou à polícia que seu ex-companheiro a esfaqueou por motivos de ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento.

A polícia investiga o caso, mas ainda não confirmou qual a linha de investigação. Todos os envolvidos nos boletins de ocorrências estão sendo investigados. A reportagem tentou contato com o delegado titular da Homicídios, Juan Valério, mas ele não atendeu as ligações e ignorou as mensagens no WhatsApp.

Entenda o caso

A passageira da Uber foi executada na tarde desta quarta (20) por dois suspeitos que se aproximaram do veículo em uma motocicleta. Conforme a perícia criminal, Iracélia foi atingida com três tiros, sendo dois na cabeça e um na região da axila. Ela foi sepultada nesta quinta.

A passageira estava no veículo do Uber identificado como Wendel Andrade dos Santos, de 42 anos, que, por pouco não foi baleado. "A mulher solicitou a chamada pela aplicativo no fim da tarde, ainda na rua Tarumã, [na mesma zona]. Até que no semáforo, fomos surpreendidos e ela, que foi baleada, caiu morta sobre o meu colo", disse o Uber.

