Rocam invade casa, acaba com reunião do tráfico e prende sobrinho de João Branco

Após receber uma denúncia por meio do WhatsApp, uma equipe da Rocam prendeu, na madrugada desta sexta-feira (22), três homens, entre eles o sobrinho do narcotraficante João Branco, Alexsandro Félix de Menezes, conhecido como "DD". Além dele, também foram presos Alan Ramos de Souza, vulgo "Mad Max", e Fabrício dos Santos Monteiro, o "Gudão". O trio foi detido em uma casa, durante uma reunião entre as lideranças do tráfico de drogas, na rua Janaúba, bairro Val paraíso, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram presos na casa de Fabrício. Segundo constava na denúncia, o trio estava planejando executar traficantes de grupos rivais e desafetos daquela região.

Durante a abordagem, foi apreendido com Alexsandro uma arma calibre 38, com a numeração suprimida. A equipe policial ainda constatou que Alan era foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto.

Os policiais ainda fizeram buscas pela casa e encontraram uma porção média de maconha, uma balança de precisão e mais de R$ 750.

Alexsandro, Alan e Fabrício foram presos e encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

