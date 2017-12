Madrugada de sexta tem duas mortes violentas e duas tentativas de homicídios em Manaus

Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil | Foto: Em Tempo

A madrugada desta sexta-feira (22) foi marcada por duas mortes por violência e duas tentativas de homicídios em Manaus. Os crimes aconteceram em bairros das zonas Norte e Centro-Oeste da cidade.

Rafael Chaves da Silva, de 24 anos, foi morto após ser agredido e atingido com tiros na cabeça. O crime aconteceu na rua Edealina, conjunto Monte Sinai, no bairro Cidade Nova. Segundo informações que a esposa da vítima repassou à polícia, Rafael saiu de casa para comprar peixe, quando foi levado por homens até o local onde foi executado.

Segundo o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), policiais da 6ª Cicom foram acionados, mas no local do crime ninguém soube passar informações sobre a autoria e a motivação do assassinato. A vítima foi encontrada com perfurações na região da cabeça e com hematomas por todo o corpo.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Bebedeira

Após uma discussão em em um bar, na rua Jacouari, no bairro Redenção, Breno da Silva Ferreira, de 22 anos, morreu após ser atingido com uma facada no tórax. Segundo informações de policiais militares da 17ª Cicom, o suspeito de autoria do crime foi identificado como Gese Azevedo Ferreira, de 22 anos, que também foi esfaqueado pela vítima. Ele foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro. Após os procedimentos no pronto-socorro, ele deve ser conduzido à delegacia.

Sobrevivente

Por volta de 1h15, um homem, de 23 anos, foi baleado com um tiro nas costas, na avenida 7 de maio, no conjunto residencial Santa Tereza, no bairro Santa Etelvina. Segundo policiais da 26ª Cicom, que atenderam a ocorrência, a vítima sobreviveu, foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Amazonas.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Rocam invade casa, acaba com reunião do tráfico e prende sobrinho de João Branco

Mulher executada em Uber pediu medida protetiva antes de crime

'Curioso' é preso após parar e observar homem sendo revistado pela polícia