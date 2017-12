Mulher é presa por matar adolescente e queimar corpo em Manaus

A líder de boca de fumo Libian Fabrinne Baraúna Veras, de 26 anos, foi apresentada, na manhã desta sexta-feira (22), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Ela é suspeita de ser a mandante da morte da adolescente Mirelle dos Santos Carvalho, de 17 anos, que teve o corpo carbonizado no dia 31 de julho deste ano na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, adjunto da DEHS, no dia do crime, Libian discutiu com Mirelle por causa de uma foto publicada no Facebook. Na imagem, a adolescente ostentava uma arma de fogo, que seria de um traficante, de uma "boca de fumo" comandada por Libian.

“A Libian teve participação direta no assassinato de Mirelle. A suspeita torturou, arrancou o couro cabeludo e agrediu a adolescente com pauladas até a morte. Ela ainda enterrou o corpo, mas com medo que alguém encontrasse, tirou da cova e levou até uma lixeira, onde ateou fogo, com a intenção de ocultar o cadáver”, contou.

O delegado Juan Valério, titular da DEHS, explicou que Libian teve ajuda de dois comparsas, identificados como Fernando Bezerra de Souza, de 19 anos, e Adriano Penedo da Silva, de 23 anos. Os dois haviam se apresentado no 13º DIP, no dia 3 de agosto deste ano.

“Eles confessaram serem os autores do crime, mas fizeram isso para atrapalhar as investigações, para que não chegássemos até à Libian. Na época, os dois não ficaram presos pois havia passado o período de flagrante e era um período eleitoral, planejaram se entregar na semana da eleição suplementar, onde as pessoas são impossibilitadas de ficarem em cárcere. Mas agora eles estão com os mandados em aberto e estão sendo procurados”, disse Valério.

Durante a apresentação de Libian, o advogado da acusada impediu que ela mostrasse o rosto. O defensor colocou um terno sobre ela e chegou a fazer ameaças de processar os veículos de impressa que divulgassem o rosto dele.

Mirelle teve o corpo carbonizado no dia 31 de julho deste ano | Foto: Divulgação PC

Libian também tentou agredir, com um chute, uma repórter de um jornal local, que se aproximou dela para fazer perguntas, mas a pedido de seu advogado a suspeita optou por permanecer em silêncio.

Consta no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) que Libian já foi presa e responder em liberdade por tráfico de drogas. Ela foi indiciada por homicídio qualificado e será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde ficará à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

