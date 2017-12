Especialistas em roubar celular no Centro são presos

Kevin Cristian Abreu de Souza conhecido como "Vanessa", de 19 anos, Marcelo Batista da Silva, de 28, Josiam Hilário de Menezes, de 21 , e Marcos Vinícius da Silva, de18 anos, foram presos na tarde desta sexta (22), por suspeita de realizarem roubos e furtos de celulares em vários pontos do centro de Manaus.

De acordo com o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Orlando Amaral, o grupo atuava, principalmente, realizando roubos e furtos de celulares de pessoas que compareciam ao Centro para realizarem compras.

“Essa era uma quadrilha que estava atuando no centro da cidade aproveitando essas datas comemorativas do fim do ano, data a qual sempre existe um aumenta o índice de assalto na área. Porém a Delegacia Móvel está aqui há duas semanas e estamos combatente esses tipos de crimes”, disse o secretário.

Ainda segundo Amaral, a prisão dos envolvidos ocorreu após uma vítima ter o aparelho celular roubado e acionar os policias para ajudá-la.

“Identificamos um dos elementos e fizemos a prisão no centro, e através dele identificamos outros três envolvidos. Um foi entregando o outro, eles praticam o roubo e permanecem no centro achando que ninguém vai reconhecê-los”, finalizou Amaral.

Os três presos foram encaminhados para o 24°Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.





