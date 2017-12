Presos são transferidos de presídio após tumulto no Puraquequara

Embora tenha circulado informações de motim dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) não confirmou que tenha ocorrido qualquer alteração na unidade, porém, informou que presos estão sendo transferidos.

Ainda de acordo com a Seap, a UPP passou por uma ação de revista na manhã desta sexta (22), procedimento que faz parte da Operação Cerberus, em conjunto com as Forças do Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

Fontes do EM TEMPO esclareceram que, ao serem informados que haveria transferência no presídio, os internos fizeram um tumulto para evitar a ação.

A confusão teria ocorrido dentro da cela onde está Luciano da Silva Barbosa, filho do líder da Família do Norte (FDN), José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto", e os policiais tiveram que conter os ânimos. Há ainda a informação de que alguns detentos teriam pulado o muro, fazendo com que diversas viaturas da Rocam fossem acionadas para entrar na unidade.

Por outro lado, a Seap não confirma qualquer dessas informações. Segundo o órgão, as ações da operação estão transcorrendo dentro da normalidade, sem alteração ou movimentação que prejudique a ordem da UPP.

A mulher de um presidiário, que não quis se identificar, informou à reportagem que estava na frente da unidade desde às 15h e que por volta das 18h30 várias viaturas entraram no local. Ela informou que ouviu disparos de arma de fogo. A Seap novamente negou a informação e disse que o secretário Cleitman Rabelo Coelho está na unidade desde cedo e o próprio declarou não houve tiros no local.



