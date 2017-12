'Transferência do filho de 'Zé Roberto' deixou detentos agitados', diz secretário da Seap

A suposta rebelião que teria acontecido na noite desta sexta-feira (22), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), foi desmentida pelo secretário da Seap, Cleitman Rabelo Coelho. Porém, o gestor que administra as penitenciárias do Estado confirmou que houve uma movimentação por parte dos detentos por causa da transferência de lideranças da cadeia. O filho de José Roberto Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa", líder da Família do Norte (FDN), é um dos presos transferidos.

A ação tem o objetivo de trabalhar de forma preventiva para não acontecer uma nova chacina. Ainda segundo ele, os presos ficaram alterados quando souberam da transferência de quatro presos, entre eles, o Luciano da Silva Barbosa, filho de "Zé Roberto".

"A operação vem acontecendo desde o dia 15 de dezembro e vai até o dia 15 de janeiro de 2018. O governador quer essa demostração de força dos órgãos de segurança pública, junto com a Seap, para que não aconteça um novo massacre", disse o secretário.



"Luciano foi removido daqui [UPP] para a RDD do Ipat. Os outros três foram para o CDPM porque eles se denominavam como líderes no presídio, infringiam as regras da cadeia e fomentavam motins dentro da unidade", explicou Cleitman.



Ao ser questionado sobre uma possível fuga, o secretário explicou que foi apenas uma medida de precaução.

"Foi visto um vulto na lateral do muro e, por precaução, uma equipe saiu em perseguição para saber se havia alguém querendo colocar um explosivo ou passar algo para dentro da cadeia".

Cleitman informou que as visitas de fim de ano não serão suspensas. Entretanto, isso pode vir a ocorrer se acontecer alguma rebelião.

Luciano Barbosa

Luciano era um dos foragidos da Operação 'La Muralla' e estava sendo procurado desde 2015. Ele foi detido em setembro de 2016. As investigações apontaram que ele assumiu o lugar do pai no comando da facção criminosa antes de ser preso e continuou dominando a UPP após ser preso.

