Quatro acidentes de trânsito são registrados na noite desta sexta

As avenidas do Turismo, Getúlio Vargas, Ephigênio Salles e Rodrigo Otávio, em Manaus, foram palcos de acidentes de trânsito na noite desta sexta (22). O Manaustrans registrou quatro com uma vítima fatal e outras vítimas lesionadas.

Por volta das 18h16, o primeiro acidente registrado foi na avenida Rodrigo Otávio, próximo da Aeropress, sentido Japiim/Coroado. No local, uma vítima ficou lesionada na colisão envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta.

Já às 18h30, na avenida do Turismo, próximo ao acesso da Vivenda Verde, houve uma ocorrência envolvendo dois veículos, sendo um caminhão e uma moto. A mulher que estava na motocicleta teve fratura exposta. Segundo testemunhas, ela foi levada pelo Samu ao Pronto-socorro Delphina Aziz. Quando os agentes do Manaustrans chegaram ao local, a vítima já havia sido removida.

Motociclista esmagado

O motociclista Itamar Vieira dos Santos, 35 anos, morreu esmagado por uma carreta na noite desta sexta-feira (22), depois de tentar ultrapassar o caminhão | Foto: Marcely Gomes

O caso mais sério da noite aconteceu na avenida Ephigênio Salles, próximo ao Tribunal de Contas do Amazonas, onde uma vítima teve o corpo esmagado por uma carreta. O motociclista Itamar Vieira dos Santos, de 36 anos, morreu depois de tentar ultrapassar o caminhão.

Outro acidente ocorreu por volta das 21h na avenida Getúlio Vargas. Segundo testemunhas, houve um atropelamentocom vítima lesionada. Os agentes foram acionados, mas não encontraram os envolvidos ao chegarem ao local.

