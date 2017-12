Igreja é invadida por bandidos e tem aparelhagem de som roubada em Manaus

Uma Igreja Evangélica, localizada na rua 8, comunidade Mundo Novo, bairro Flores, foi invadida por criminosos no último domingo (24) e teve toda aparelhagem de som, avaliada em aproximadamente R$ 10 mil, roubada.



De acordo com o pastor Emanoel Benedito, os assaltantes cortaram a grade lateral que dá acesso à igreja, quebraram uma das janelas e entraram no templo. Na ocasião, os criminosos levaram uma mesa de som, duas caixas amplificadas, microfones e todos os instrumentos musicais que existiam do local.

Leia também: Evandro Melo deixa prisão e passa Natal em casa com tornozeleira eletrônica

Os assaltantes cortaram a grade lateral que dá acesso à igreja | Foto: Divulgação

“Ontem à noite nós só conseguimos fazer o culto porque nos emprestaram um microfone e uma caixa de som. Eu queria que a pessoa que fez isso devolvesse nossa aparelhagem, pois a nossa igreja já passa por tanta dificuldade, tudo que conseguimos foi com muito esforço e trabalhos dos irmãos”, disse o pastor.



Ainda segundo Oliveira, até o momento nenhum dos aparelhos foi recuperado e também não conseguiram identificar nenhum dos envolvidos no roubo, pois no templo não existem câmeras de vigilância.

O caso foi registrado no 12° Distrito Integrado de Polícia, que deverá investigar o roubo.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Transferência do filho de 'Zé Roberto' deixou detentos agitados', diz secretário da Seap

Para pagar dívida do tráfico, homens sequestram menor e o obrigam a praticar assaltos

Homem é encontrado morto com a palavra 'safado' escrita com sangue no corpo