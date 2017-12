Homem é assassinado com 5 tiros durante confraternização de Natal no Novo Aleixo

Um homicídio foi registrado pelo Instituto Médico Legal (IML), na madrugada desta segunda (25), durante o feriado de Natal, em Manaus. O caso ocorreu na rua 8, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), o homem até o momento não identificado foi assassinado com 5 tiros, a vítima estava em um bar quando aproximadamente 5 homens chegaram no local e efetuaram os disparos contra ele.

Ainda segundo a polícia, ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. A vítima morava no mesmo bairro onde foi assassinado e costumava frequentar o bar onde foi morto. Nenhum dos autores do crime foi identificado.

O caso foi registado na Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS), que também deverá investigar o caso.

Edição: Lívia Nadjanara

