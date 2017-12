Jovem é obrigado a ajoelhar para ser morto a tiros na noite de Natal

O corpo do estudante foi encontrado no bairro Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus | Foto: Daniel Landazuri

O estudante José Mateus Ventura Souza, de 21 anos, foi morto com quatro tiros, na noite desta segunda-feira (25). O corpo dele foi encontrado na travessa Castanheira, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 25ª Cicom recebeu uma ligação de uma testemunha que passava de carro pelo local do crime. O denunciante informou que havia visto dois dois homens em um veículo modelo Corsa, de cor preta e placas não identificadas. Os suspeitos haviam retirado a vítima do veículo e colocado ela de joelhos.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

"Nos deslocamos para verificar a situação, mas chegando no local foi encontrado apenas o homem baleado. Acionamos o Samu, mas os socorristas apenas constataram a morte dele", disse um policial que não quis ser identificado.

Segundo a Polícia Civil, o jovem foi baleado com um tiro na cabeça e três no peito. A tia da vítima, a dona de casa Germana Marques, de 35 anos, contou que Mateus era usuário de drogas e a família recebeu a notícia da morte dele por meio de vizinhos, após publicações feitas em uma rede social.

Horas antes de ser morto, o estudante se envolveu uma discussão | Foto: Reprodução Facebook

"Ele saiu de casa e deixou o celular carregando. Ele disse para a mãe dele que não demoraria e não avisou onde iria. Quando foi meia-noite um vizinho viu umas fotos no Facebook, de um homem morto e reconheceu que era ele e avisou a mãe dele", disse.



Suspeita

Um irmão de Mateus, que não quis ser identificado, informou que na madrugada de ontem ele havia discutido com dois homens no bairro Novo Aleixo, onde morava com a família.

"Ele tava com um amigo dele de moto e eles foram passar em uma rua que estava fechada, onde várias pessoas comemoravam o Natal. Um homem não deixou eles passarem e ainda empurrou o amigo do meu irmão, depois eles discutiram. Acredito que amigos desse homem podem ter feito isso com meu irmão", disse.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima já havia sido presa por receptação após ser pego pilotando uma moto roubada. Além disso, a polícia informou que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Policiais ficam feridos após tiroteio na Base Anzol, em Tabatinga

Igreja é invadida por bandidos e tem aparelhagem de som roubada em Manaus

Homem é assassinado com 5 tiros durante confraternização de Natal no Novo Aleixo