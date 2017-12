Mulher é agredida e encontrada ensanguentada em quarto de pousada

A vítima aparentava estar morta quando foi encontrada no quarto | Foto: Divulgação PM

Uma mulher de 22 anos foi agredida e encontrada ferida dentro de um quarto de uma pousada, localizada na avenida Presidente Kennedy, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

Segundo policiais da 2ª Cicom, por volta das 18h, a vítima entrou no estabelecimento acompanhada de um homem não identificado. Às 18h20, o companheiro da vítima deixou a pousada pilotando uma motocicleta de placa não divulgada.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Um funcionário viu a porta do quarto aberta, com o som alto. Ao entrar no compartimento, o homem viu a mulher ensanguentada e enrolada em um lençol.

O estado de saúde da mulher não foi divulgado | Foto: Daniel Landazuri

Ainda segundo a polícia, a vítima aparentava estar morta quando foi encontrada no quarto. O funcionário relatou aos policiais que a mulher estava com o rosto roxo e apresentava lesões na cabeça e pelo corpo.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito aparentava ter, aproximadamente, 30 anos e possuía tatuagens. O homem está foragido. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o suspeito deixou o estabelecimento e a polícia civil investiga o caso.

Outro caso

Há seis anos a mesma pousada foi local de um homicídio. O cabo da PM Adelson Santos Silva foi preso após agredir a companheira até a morte. O crime aconteceu no dia 12 de dezembro de 2011.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Jovem é obrigado a ajoelhar para ser morto a tiros na noite de Natal

Policiais ficam feridos após tiroteio na Base Anzol, em Tabatinga

Igreja é invadida por bandidos e tem aparelhagem de som roubada em Manaus