Bebê indígena morre afogada em comemoração natalina em Manaus

Uma bebê de apenas dois meses morreu, nesta segunda-feira (25), na tribo indígena Tuyuka, localizada próximo à Praia do Tupé, na Zona Rural de Manaus. A criança foi encontrada nos braços do pai, por volta das 6h da manhã. Ela foi socorrida por funcionários da Casa de Saúde Indígena (Casai) e levada ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) da Criança - Zona Oeste, mas já chegou ao local sem vida.

De acordo com funcionários da Casai, a mãe da criança, ainda não identificada, informou ter encontrado a filha nos braços do pai e próximo ao rio que banha a praia em que a família mora. A Casai foi acionada para ajudar no transporte e socorro da criança e, até o fechamento desta matéria, a mãe da vítima continuava sob os cuidados de funcionários do órgão.

A reportagem tentou contato com a mãe da menina para saber mais detalhes a respeito do caso, porém, ainda muito abalada, ela não quis comentar sobre o caso. O corpo da criança foi removido na noite de ontem para o Instituto Médico Legal (IML). No exame de necropsia foi constatado a morte por afogamento.

