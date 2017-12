Troca de tiros deixa um ferido no Igarapé do 40

Uma troca de tiros entre dois homens, ainda não identificados, terminou com um ferido na noite desta terça-feira (26), por volta das 20h15, em um beco localizado próximo ao Igarapé do 40, que divide os bairros do Educandos e Raiz, na Zona Sul de Manaus. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), os dois indivíduos começaram a discutir e depois iniciaram o tiroteio.

Ainda conforme a PM, um dos homens foi baleado com vários tiros. Os moradores da região chamaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz foi atendido pela unidade de socorro e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul da capital.

O estado de saúde do homem não foi informado pela polícia. O caso foi registrado e deve ser investigado pelo 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Área perigosa

O Igarapé do 40 é conhecido pelas inúmeras brigas entre traficantes que disputam as bocas de fumo da área. Em novembro deste ano, Felipe Oliveira da Costa, mais conhecido como "Coreano" foi preso pela polícia. Na ocasião, a investigação apontou que ele é suspeito de liderar o tráfico na região.

O traficante é considerado pela PM como o líder de uma onda de tiroteios e homicídios na área do igarapé do 40. É comum registros de tiroteios na região.

