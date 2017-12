Ex-candidato ao governo do AM é preso com arma em fundo falso de carro

O ex-candidato ao governo do Amazonas, Jardelvone Nogueira Deltrudes, mais conhecido como "Cabeleireiro Jardel", de 45 anos, foi preso na noite desta terça-feira (26) pela equipe da Força Tática por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de receptação.

De acordo com o capitão Alberto Neto, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento pela Avenida Torquato Tapajós quando viu Jardel em um carro, modelo Civic, de cor preta e placa NOO-6960, em atitude suspeita.

Revólver que Jardel usava era roubado ele também não tinha porte de arma | Foto: Divulgação

Ainda segundo o policial militar, Jardel resistiu a abordagem policial. Durante a revista no interior do veículo, os pms encontraram um fundo falso dentro do porta luvas do veículo. No local eles encontraram um revólver calibre 38 de uso permitido, porém o ex-candidato não tinha posse de arma.

Ao chegar na delegacia foi constatado que o revólver foi roubado de uma empresa de segurança da cidade. O cabeleireiro não informou como conseguiu a arma e foi autuado por receptação de objeto roubado.

O ex-candidato ao governo foi preso pela Força Tática da Polícia Militar | Foto: Divulgação

Jardelvone está na 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no Alvorada, onde presta depoimento e vai ser autuado em flagrante. Ele será encaminhado à audiência de custódia.

