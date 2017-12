Tiroteio em 'área vermelha' na Zona Sul de Manaus tem duas vítimas

Antes de serem baleadas, as vítimas foram vistas saindo de uma 'boca de fumo' | Foto: Daniel Landazuri

Uma troca de tiros em uma área vermelha, na rua Boa Esperança, bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus, terminou com um morto e um ferido na noite desta terça-feira (26). A vítima fatal foi identificada como Kendison Gabriel de Menezes Marialva, de 18 anos. João Lucas Carvalho, 20, ficou ferido ao ser atingido com dois tiros.



Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as vítimas estavam acompanhadas com outros dois homens armados e foram vistas saindo de uma "boca de fumo", nas proximidades do Igarapé do 40, Zona Sul, quando foram surpreendidos pelos atiradores, que ainda não foram identificados.

Conforme o relatório do Centro Integrado de Operação de Segurança (Ciops), os dois homens que estavam com as vítimas foram vistos correndo e fugiram. As armas não foram encontradas na área.

Após o tiroteio, os moradores da área acionaram o Samu. A equipe socorreu João, que foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Minutos depois, Kendison também foi encontrado ferido e foi levado para o HPS 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas chegou morto na unidade de saúde.

Ainda segundo a DEHS, os crimes foram motivados por acertos de contas relacionados com o tráfico de drogas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

