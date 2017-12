Ex-babá passou informações à quadrilha que roubou casa em Manaus

Dentre os integrantes do grupo está o companheiro de uma ex-funcionária que trabalhava na casa | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (27), pela Polícia Civil do Amazonas, na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), na Zona Centro-Sul de Manaus, foi apresentada uma quadrilha suspeita de invadir uma residência, localizada na rua Arquiteta Angélica, bairro Nova Cidade, Zona Norte, fazer uma família refém e fugir levando pertences. O crime ocorreu na terça-feira (26).

Armadas e violentas, quatro pessoas entraram na casa e amarraram as vítimas. Segundo informações do delegado titular da Derfv, Rafael Allemand, um dos integrantes do grupo obteve informações privilegiadas com a ex-babá da família.



Ainda segundo o delegado titular, o grupo levou celulares, relógios, cordões, televisores, um teclado musical, além de R$ 50 mil, nem mesmo a louça da família foi poupada.

"Para dar conta de levar todos os produtos, a quadrilha usou um veículo modelo L200, do proprietário da casa, que posteriormente foi abandonada perto do local do crime. Outros dois envolvidos foram presos por receptação dos produtos roubados", contou Allemand.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

A L200 usada para levar os produtos roubados da casa foi abandonada perto da residência | Foto: Erlon Rodrigues/PC

"A partir de imagens registradas por câmeras de segurança da região, a polícia identificou quatro integrantes da quadrilha. Carlos da Silva Luz, de 37 anos, Maria Caroline da Silva Barbosa, de 20 anos, Paulo Cristian Pedrosa Vieira, de 19 anos, e Brena Caroline Farias Araújo, de 26 anos, - essa última ficou responsável por dar apoio externo, enquanto a quadrilha atuava dentro da residência", informou o delegado.



Os quatro foram presos em flagrante, ainda na tarde desta terça-feira (16), por policiais da 2ª Cicom. Com eles foram apreendidos um carro modelo Palio, de cor vermelha e placas não divulgadas, cordões de ouro, munições de calibre 38, além R$ 3 mil em espécie. O delegado ressaltou que, após as prisões, a vítima se dirigiu até à delegacia e reconheceu Paulo Cristian como um dos autores. Ele é companheiro de uma das ex-babás da família.



Os outros dois envolvidos, Vanderson Rodrigues Carvalho, de 29 anos, e Jacleson Luiz de Almeida Correia, de 29 anos, foram presos à noite. Com eles foram encontrados alguns dos produtos roubados na casa. Jacleson informou à polícia que não fazia ideia de que os produtos eram roubados. Segundo ele, seu interesse era apenas pela TV. "Eu ia comprar a televisão, mas não sabia que era roubada. Saí para trabalhar e na volta fui preso", disse ele.

Rafael Allemand ressalta que outros integrantes da quadrilha estão sendo investigados | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Ainda segundo o delegado, há outros dois integrantes da quadrilha que estão sendo procurados pela polícia. "A nossa equipe de investigação já sabe o primeiro nome de um dos suspeitos e investiga o possível paradeiro da dupla. Qualquer denúncia ou informação pode ser feita por meio do disque-denúncia da especializada, pelo número: (92) 99110-1763", conclui o Allemand.

Edição: Isac Sharlon



Leia também:

Corpo de jardineiro que caiu em igarapé é encontrado no Santo Antônio

Trio invade casa, rouba e faz família de prefeito refém no Amazonas

José Melo é solto na surdina e gera revolta em familiares de presos