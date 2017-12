Jovem apreendido escondia drogas no colchão na Colônia Antônio Aleixo

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quarta (27), por volta das 13h, por envolvimento com o tráfico de drogas. A droga foi encontrada casa do suspeito, localizada na rua Getúlio Vargas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital.

De acordo com a equipe de investigação do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o adolescente foi apreendido depois de denúncias feitas pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando que um jovem, com as características do adolescente, estaria comercializando drogas naquele endereço e que os entorpecentes estariam escondidos embaixo da cama dele.

“Nos deslocamos ao endereço indicado e encontramos no lugar informado aproximadamente meio quilo de drogas, entre pasta base de cocaína, maconha e oxi. Também apreendemos no cômodo uma balança de precisão. O material ilícito pertencia ao adolescente e ele confessou que comercializava entorpecentes naquela região”, explicou o titular da unidade policial, Wenceslan Queiroz

Segundo o delegado, o adolescente irá responder por ato infracional referente ao crime de tráfico de drogas. Ele será encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.





