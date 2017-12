Jardel diz que foi perseguido por policiais antes de ser preso

Após ser liberado da audiência de custódia ocorrida na manhã desta quarta (27), o ex-candidato ao governo do Amazonas, Jardelvone Nogueira Deltrudes, conhecido como "Cabeleireiro Jardel", de 45 anos, conversou com a reportagem do Em Tempo, por telefone, e explicou o fato de ter sido preso com uma arma de fogo na noite da última terça-feira (26), na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte.

De acordo com Jardel, tudo começou após ele adquirir um terreno por R$ 150 mil de um amigo e após a morte dele a mulher do falecido solicitar a devolução do terreno. Ainda segundo o cabeleireiro ele realizava o pagamento do terreno ao amigo de forma parcelada, mensalmente.

“Essa mulher, até quando meu amigo estava vivo, sabia da negociação do terreno. Ele vendeu o que era dele. Eu investi todo meu dinheiro naquele lugar. Quando chegou em R$ 100 mil, eu solicitei que ele passasse o bem para o meu nome, mas ele não passou e morreu antes”, explicou Jardel.

Perseguição

O ex-candidato contou que a mulher do seu amigo possui um genro policial da Força Tática e que na última semana o militar publicou uma nota em uma rede social dizendo que Jardel não era proprietário do terreno, mas sim inquilino. Ainda conforme o cabeleireiro, o PM fez isso com intuito de "jogar os seus colegas de farda contra ele".

“Fui seguido por esses policiais desde quando saí da minha casa até o bairro Jorge Teixeira. Quando eu cheguei na avenida Torquato Tapajós eu fui abordado e os policiais foram direto no porta luvas do meu carro. Haviam quatro pessoas comigo no carro e eu estava no banco de trás. Eu não sabia que essa arma estava no carro. Acredito que a arma possa ser de algum amigo meu que tenha deixado no carro, pois tenho muitos amigos segurança”, relatou o ex-candidato.

Durante entrevista, Jardel disse que vai tomar algumas medidas junto à corregedoria da Polícia Militar do Amazonas.

PM

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que até o momento nada foi formalizado junto à corregedoria referente ao caso. Por telefone o capitão da PM, Alberto Neto, que atendeu a ocorrência ainda na delegacia, ressaltou que todos os procedimentos foram realizados dentro do padrão da polícia, e que nenhuma viatura seguiu e nenhum policial agrediu o ex-candidato.

Segundo Alberto Neto, no momento da abordagem os policiais não sabiam quem estava no veículo, e no momento em que os PMs questionaram o condutor se havia alguma coisa ilícita no carro, o mesmo apresentou nervosismo. Na ocasião os policiais encontram uma arma calibre 38 em um fundo falso do carro em que ele estava. Ao chegar na delegacia foi constatado que o revólver foi roubado de uma empresa de segurança da cidade.

Homicídio qualificado

O ex-candidato é acusado de assassinar um homem com gargalo de garrafa na Compensa, Zona Oeste. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas, consta no processo que Jardel teria golpeado um homem com gargalo de garrafa no dia 14 de maio de 2001, por volta de 1h30, em um lanche na rua Brasil.





