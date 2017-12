Costuma pegar ônibus no Zumbi? Presa dupla que roubava em paradas

Se você é daquelas pessoas que fica ao celular no momento em que aguarda coletivos, cuidado! Dois foragidos do sistema prisional, identificados como Juliano Farias de Souza, de 21 anos, e Robson Pereira da Silva, de 20, foram recapturados nesta quarta (27), suspeitos de atuarem no tráfico de drogas, assalto e roubos de celulares em Manaus. As prisões foram feitas pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a dupla foi detida em uma vila na rua São Francisco, no Zumbi 2, Zona Leste. Ainda de acordo com a secretaria Robson escolhia as vítimas em pontos de ônibus.

Leia também: Na véspera de Natal, homem se despede e desaparece

Segundo a polícia, Juliano estava foragido desde abril de 2016, e responde por roubo, entre eles roubos de celulares e tráfico de drogas. Já Robson estava foragido desde outubro deste ano. Ele responde pelos mesmos crimes que Juliano, mas, segundo a SSP, o jovem roubava celulares em pontos de ônibus da capital por conta do grande número de vítimas que ficam distraídas.

Apesar de terem sido encontrados na mesma vila, os foragidos estavam em quartos diferentes e, segundo o delegado titular da Seaop, Orlando Amaral, não há ligação entre eles. Os dois foram levados para a Delegacia Especializa em Capturas (Polinter) e serão reencaminhados ao sistema prisional.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Assaltantes invadem casa de prefeito no AM e trocam tiros com a PM

Jovem apreendido escondia drogas no colchão na Colônia Antônio Aleixo

Tiroteio em 'área vermelha' na Zona Sul de Manaus tem duas vítimas