Para roubar mãe, assaltantes miram arma em criança na Zona Leste

o assalto aconteceu por volta das 19h | Foto: Reprodução

Uma criança de dois anos ficou na mira de uma arma de fogo durante um assalto, na noite desta quarta-feira (27), quando dois homens em uma motocicleta abordaram uma uma mulher que estava com o filho no colo. A vítima estava mexendo no celular em frente de casa, na rua Francisco de Assis de Oliveira, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 19h. Para intimidar e fazer que a vítima entregasse aparelho celular, os criminosos colocaram a arma na cabeça da criança. Após o crime, a dupla fugiu e ainda não foi identificada.

Segundo o supervisor de área da 4ª Cicom, que não quis se identificar, a mulher não conseguiu anotar a placa da motocicleta usada pelos assaltantes e eles não foram localizados.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

“Fomos acionados logo no início do plantão e a vítima informou que os dois homens estavam em uma moto vermelha e usando capacetes, com essas características ainda realizamos buscas, mas não encontramos os assaltantes”, disse o policial.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que a moto usada pelos criminosos era uma Honda Fan 125, de placa PHL-2696, com restrição de roubo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Jardel diz que foi perseguido por policiais antes de ser preso

Homem é preso na rua e leva polícia até sua casa para entregar drogas

Corpo de homem não identificado é encontrado na Zona Norte