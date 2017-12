Jovem baleado no rosto tem morte cerebral e aguarda visita da família

Vítima está internada no HPS João Lúcio e ainda não foi identificada | Foto: divulgação

Um jovem ainda não foi identificado, aparentando ter entre 17 e 22 anos, foi atingido com um tiro no rosto, no final da tarde desta quarta-feira (27). O crime aconteceu na rua Leopoldo Peres, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os suspeitos atingiram a vítima em via pública e fugiram sem ser identificados.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, onde está internada no setor de politrauma e ainda não recebeu visita de familiares.



A motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida pela polícia. De acordo com uma enfermeira da unidade hospitalar, que prefere não ser identificada, o estado de saúde do jovem é gravíssimo. No início da manhã desta quinta-feira (28) foi constatada morte cerebral.

A Polícia Civil investiga o caso.

Edição: Isac Sharlon

