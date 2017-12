Há 3 meses estuprando adolescente, homem é agredido e detido em Manaus

Na delegacia, o homem confessou que mantinha um relacionamento sexual com a vítima | Foto: Divulgação

Um homem de 27 anos foi espancado nesta quarta-feira (27), por manter relações sexuais há três meses com uma adolescente de 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, na manhã do último sábado (23), o homem abusou sexualmente da jovem no conjunto habitacional Jardim Sumaré, no bairro Parque Dez, Zona Centro Sul de Manaus.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), policiais militares da 23ª Cicom foram acionados, na tarde desta quarta-feira (27), para atender uma ocorrência no local. Ao chegarem no lugar, o suspeito estava detido pelos familiares da vítima.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Segundo informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o suspeito foi agredido e levado para SPA do Coroado, na Zona Leste. Após procedimento médico, ele e a vítima, que estava acompanhada dos responsáveis, foram encaminhados à delegacia.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, o autor e a vítima confirmaram que mantinham um relacionamento sexual desde setembro deste ano. O Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon



Leia mais

Para roubar mãe, assaltantes miram arma em criança na Zona Leste

Costuma pegar ônibus no Zumbi? Presa dupla que roubava em paradas

Corpo de homem não identificado é encontrado na Zona Norte