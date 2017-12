Colônia Antônio Aleixo terá delegacia com atendimento 24 horas

O 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, se tornará central de flagrantes com atendimento 24 horas. O anúncio foi feito na manhã quinta (28) pelo vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, durante visita a unidade policial.

“Essa mudança é um desejo da comunidade e uma determinação do governador Amazonino Mendes para que este DIP funcione como uma central de flagrantes, e assim será. A delegacia está em ótimas condições de conservação pela dedicação e o cuidado que tem toda a equipe do titular”, destacou Bosco Saraiva.



Na manhã desta quinta-feira, Bosco Saraiva também visitou o 1º DIP, no bairro Praça 14, na Zona Sul. Na Zona Norte, a vistoria ocorreu no 27º DIP, instalado no bairro Amazonino Mendes, e na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher do bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

O vice-governador disse que o objetivo das visitas era verificar as necessidades de cada unidade para melhorar o funcionamento das instalações policias, promovendo ações que possam otimizar o trabalho dos policiais civis. “Todos os procedimentos de avanços tecnológicos, com os novos mecanismos e ferramentas, estaremos implantando nos próximos meses”, reforçou o vice-governador.



A visita aos Distritos Integrados de Polícia ocorreu juntamente com o Delegado-Geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, e o Secretário Executivo Adjunto de Inteligência (Seai), Herbert Ferreira Lopes. De acordo com Mariolino Brito, a preocupação da cúpula da Segurança Pública do Amazonas é a promoção do melhor atendimento da população.



“Visitando os DIPs é possível acompanhar de perto suas ações e verificar quais as necessidades da população de cada região. Assim, nós podemos trabalhar de acordo com o que a comunidade necessita”, finalizou o delegado-geral.





