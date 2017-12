Dupla executa ex-presidiário com dois tiros no Tancredo Neves

O ex-presidiário Messias Macedo Santos, de 24 anos, foi morto com dois tiros no peito na noite desta quinta (28). O crime ocorreu na rua Ximeno Villeroy, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. De acordo com moradores da área, o assassinato foi motivado por uma disputa de território relacionado ao tráfico de drogas.

Uma mulher de 34 anos, que não quis se identificar por medo de receber ameaças, contou que Messias foi morto no ponto onde vendia drogas. Ela informou que dois homens estacionaram um veículo modelo Voyage, de cor branca, de placa não identificada, na esquina das ruas Areal e Malvasias e foram ao encontro da vítima que estava em um beco.

“Um dos homens ficou dando cobertura na entrada do beco, o outro foi ao encontro do Messias e deu quatro tiros, mas só dois acertaram ele, que ainda tentou correr mas não adiantou”, disse a mulher.

A vítima foi socorrida por um vizinho e levado de carro particular ao pronto-socorro Platão Araújo, mas chegou morto na unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima responde a um processo criminal, não informado pela polícia, e já cumpriu pena em uma unidade prisional.

A família de Messias não foi encontrada para comentar sobre o caso. Os moradores da área onde ele foi morto informaram que Messias morava no bairro com uma companheira e dois filhos, de 2 e 3 anos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.





Edição: Luis Henrique Oliveira





