Disputa por namorada motivou assassinato de jovem baleado no rosto

O estudante Fernando de Oliveira Júnior, de 15 anos, morreu nesta quinta (28), no pronto-socorro João Lucio. A vítima foi atingida com um tiro no rosto, na última quarta (27), na rua Leopoldo Carpinteiro Peres, bairro Petrópolis, Zona Sul. Segundo os familiares da vítima, o crime foi motivado por ciúmes, uma vez que o suspeito descobriu que a vítima estaria marcando encontros com sua namorada.

A Polícia Civil informou que o suspeito já foi identificado, mas não chegou a divulgar a identidade para que as investigações não fossem prejudicadas.

“Ele (suspeito) descobriu no celular da namorada as conversas dela com o Fernando. Ele chegou a tirar satisfação também por mensagem com meu irmão. O Fernando chegou a questionar e dizer que ele (o suspeito) não gostava dela, pois ele batia na menina. Meu irmão não chegou a ter relacionamento com a menina, só conversavam”, contou a irmã da vítima, a dona de casa Diana Veríssimo.

A mãe do estudante, a dona de casa Naomi Veríssimo, informou que o joveem era envolvido com o tráfico de drogas e não morava mais com a família. A mãe explicou ainda que Fernando conheceu a menina e o suspeito, quando foi morar com um amigo no bairro Terra Nova, na Zona Norte.

“Meu filho era usuário e envolvido com o tráfico, ele saiu de casa porque se deslumbrou com o dinheiro que ganhava no crime. Ele conhecia o rapaz e a moça, eram todos amigos. Depois que o suspeito descobriu as mensagem, usou o argumento de que queria vender uma moto para meu filho, pediu o endereço e foi lá para matar ele”, lamentou a mãe.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).





