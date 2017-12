Manhã de horror; tiroteio em disputa por tráfico deixa três baleados

Três homens, entre eles um menor, foram levados, nesta manhã, ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, após serem baleados durante um tiroteio ocorrido na rua Cedro Branco, comunidade Águas Claras, na Zona Norte. Conforme a polícia, Gabriel Amorim, de 21 anos, Marcos Castro dos Santos, de 19, e um adolescente de 17, estariam envolvidos em uma disputa pelo comando de territórios do tráfico do bairro.

O estado mais grave é do adolescente, que foi baleado nas costas. Já Gabriel, foi atingido com um tiro na coxa direita e Marcos foi baleado braço direito.



De acordo com informações de moradores do local, que não quiseram se identificar por medo, a troca de tiros na manhã de terror, começou após a chegada de Marcos em uma residência do bairro. O imóvel era utilizado como "boca de fumo" por traficantes locais.

Leia também: Disputa por namorada motivou assassinato de jovem baleado no rosto

Ainda segundo da polícia, Marcos seria o antigo "dono" da boca e teria voltado ao local para enfrentar a atual comandante do tráfico e assim, retomar o que lhe pertencia. No entanto, no momento, Marcos foi surpreendido por suspeitos armados.

"O Marcos foi ao local para tomar a 'boca de fumo' da atual comandante. Quando ele chegou ao local, acompanhado de seus comparsas, foi surpreendidos por suspeitos que estavam armados. O alvo seria a atual a mulher, mas ela não foi atingida, apenas os Gabriel e o adolescente", disse uma fonte policial lotada na unidade de saúde.

Um outro homem, identificado até o momento apenas como "Bigode", também participou do tiroteio, mas conseguiu escapar. Ele pilotava uma motocicleta roubada modelo Bros, na cor preta, placa JXH 7533, abandonada nas proximidades do local onde ocorreu o tiroteio.

O veículo foi apreendido e será levado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Veículos (Derfv). O trio continua internado na unidade de saúde e o caso é investigado.





Edição: Luis Henrique Oliveira





Leia mais:

Jovem é obrigado a ajoelhar para ser morto a tiros na noite de Natal

Fim do WhatsApp? Veja se seu celular deixará de ter o app em 2018

Após veto, professores fecham avenida e impedem saída de deputados